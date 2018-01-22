Gomis’in adalesine para sıkışmış (!)

Sol arka adalesinde zorlanma olduğu gerekçesiyle son 2 idmana çıkmadığı belirtilen Fransız futbolcu, son anda Kayserispor maç kadrosundan çıkartıldı.

Ancak Fanatik'in haberine göre olayın perde arkasını aralayınca bambaşka bir gerçek çıktı. 1 aydır alacakları ödenmeyen 32 yaşındaki santrforun tepki olarak idmanlara çıkmadığı öğrenildi. Sakatlıkları süren Fernando, Ahmet Çalık ve cezalı Maicon da kadroda yok.

(mynet)



