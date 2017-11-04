Görme engelli Cemre’nin inanılmaz başarısı

Trabzon’da Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan 2017 Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası'nın en küçük yarışmacısı olan 9 yaşındaki Cemre Ateş sergilediği başarılı performansla 3 madalya birden kazandı. Yüzmeye annesinin desteğiyle hobi olarak başlayan Ateş, okulundaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Kayseri Emel Çarman Ortaokulu 5. sınıfta okuyan Ateş, sınıfını takdir belgesi alarak geçerken, çok sevdiği yüzme sporunu da başarı ile sürdürüyor.

En büyük hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu belirterek Ateş, “Yüzmeye hobi olarak başladım. Daha önce 3 kere yarışmaya katıldım. Trabzon’daki yarışmayla birlikte toplam 12 tane madalya kazandım. Dünya şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum” dedi.

Anne Şenay Ateş ise kızının başarısından çok mutlu olduğunu belirtirken kızının daha önce Alanya, Aksaray’ın ardından şimdi de Trabzon’da yarıştığını belirtti. Şampiyonalardan kızının 12 madalya aldığını belirten anne Ateş, “ Kızımın başarısıyla gurur duyuyorum. Çok azimli. Hem okulunu hem de yüzme sporunu sürdürüyor. Haftada hemen hemen 5 gün idmana gidiyor. Derslerini de aksatmıyor. İkiz kız annesiyim. Diğer kızımın adı Ceren. Onun görme problemi yok. Cemre ise doğuştan görme engelli” diye konuştu.

İHA

