Görme engelli sporculardan madalya yağmuru

Bursa’da gerçekleşen şampiyonaya Kayseri’den 7 sporcu katılırken, sporcularımız 4 altın madalya 4 gümüş madalya ile döndüler.14 yaş bayanlar kategorisinde mücadele eden sporcu Beyzanur Özüdok 100 metrede 1. , 200 metrede 2. , uzun atlamada 1. olurken, 12 yaş erkekler kategorisinde yarışan Ozan Yahya Ekici 100 metrede 2., 200 metrede 2. ve uzun atlamada 2. oldu. 17 yaş kategorisinde mücadele eden Atila Dinçaslan ise gülle atma ve disk atmada 1. olarak altın madalyanın sahibi oldu.