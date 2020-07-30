Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gözbaşı: "Göreve devam edeceğim"

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'de yarışa devam edecek olmaktan ötürü mutlu olduklarını söyleyerek, görevi bırakmayacağını açıkladı.

Gözbaşı: "Göreve devam edeceğim"

Süper Lig'de 32 puanla 17. sırada yer alan ve küme düşen takımlar arasında bulunmasına rağmen Kulüpler Birliği Vakfı'nın tavsiye kararı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun nihai kararı ile küme düşmenin kaldırıldığı Süper Lig'de kalan Hes Kablo Kayserispor'da sevinç hakim.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karardan ötürü mutlu olduklarını söyledi. Başkan Berna Gözbaşı, "Süper Lig'de mücadele devam edeceğimiz için çok mutluyum. Yeni sezonda 21 takımlı bir lig olacak. Çağrımıza destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TFF Başkanımız Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliğinin çok değerli üyelerine teşekkür ediyoruz. Hem yorucu hem keyifli bir serüven yaşayacağız" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Gözbaşı, "Önümüzdeki sezon da başkanlık görevine devam edeceğim. İnşallah daha sevilen, sempatik ve başarılarıyla konuşulan Kayserispor görülecek" açıklamasında bulundu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.