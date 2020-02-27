Gözbaşı: “Kendi oyuncularımızı yetiştirmek için, bütünleşmemiz gerek” Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Okul Programları Faaliyet Programları’ çerçevesinde düzenlenen ‘Küçük Erkekler İl Birinciliği’ turnuvalarının final maçı, Kayserispor kulüp tesislerinde yapıldı. Toplam 25 okuldan 11-12 yaş aralığında 350 öğrencinin yarıştığı turnuvanın final maçının ilk vuruşunu yapan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Mili eğitim müdürlüğü ile alt yapı iş birliği çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

27 Şubat 2020 Perşembe 11:51