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Gözbaşı: “Süper Lig oynanmalı”

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in oynanarak tamamlanmasından yana olduğunu söyledi.

Gözbaşı: “Süper Lig oynanmalı”
Korona virüs salgınından ötürü ertelenen Süper Lig 2019-2020 sezonunun kalan kısmı hakkında Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de son sırada bulunan sarı-kırmızılı ekibin başkanı Gözbaşı, "Ligin tamamlanmasına 8 hafta vardı ve ligler tehir edildi. Çok kritik bir süreçte tehir edildi. Maçlar oynanacak olsaydı büyük bir felaket yaşanabilirdi. Ancak TFF, aldığı karar ile bunun önüne geçti. Şimdi liglerin ne zaman devam edeceği veya tescil edilip edilmeyeceği konuşuluyor. Ben liglerin bu haliyle değil oynanarak tescil edilmesinden yanayım" dedi. Korona virüs salgınının bitmesi veya iyice azalması neticesinde kalan 8 hafta için program çıkarılmasını ve maçların oynanmasını arzu ettiğini söyleyen Berna Gözbaşı, "Ligde son sıradayız. Kalan 8 maçımız var. Bu maçlardan gereken puanları alıp kümede kalacağımıza inanıyorum. Ben, maçların oynanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. İHA
 

İHA

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Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı
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