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Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in 24. haftasında kendi evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig’in 23. haftasında kendi evinde Konyaspor’la oynadığı mücadelede 2-2’lik beraberlik elde eden Kayserispor’da, yine kendi evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor. Kayserispor Kulüp Tesisleri'nde, Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Savunma ve hücum çalışmaları yapılan antrenmanda Teknik Direktör Robert Prosinecki, oyuncularla yakından ilgilendi.
Hes Kablo Kayserispor - Göztepe karşılaşması 2 Mart 2020 Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak.
 

İHA

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