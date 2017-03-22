Güray Vural'dan Milli Takım açıklaması

Kayserispor'da gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım'a seçilen Güray Vural, katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulundu.Vural şunları söyledi, "Tabii ki de çok gururlu ve mutluyum. Fatih hocama teşekkür ediyorum. Tekrar beni Milli Takım'a çağırdığı için mutluyum. Demek ki iyi performans gösterdiğiniz zaman Fatih Hoca da tekrar çağırabiliyor. Önemli olan devamlılık burada. Sonuçta hocamız şans verdiği sürece en iyisini yapmak istiyorum. Ne kadar şans bulursam, en iyi şekilde o formanın hakkını vereceğimi düşünüyorum.Bizim için önemli olan Finlandiya maçı var. Kendi evimizde galip gelmemiz gereken bir maç. Güçlü, iyi bir takımız. Galip geleceğimizden şüphe yok. Diğer maçları da kazanıp, en iyi şekilde grup aşamasını tamamlamak istiyoruz. Dünya Kupası'na gitmek hedefimiz. Şu an takımda moral gayet iyi.Milli Takım'a seçildiğimi ilk eşimle paylaştım. Onu aradım o da öğrenmişti. Performansımdan dolayı davet edilmem gurur verici. Her kampa çağrılmak, benim hedefim olacak. İnşallah süre bulurum. Sergen Hoca, hem Kayseri hem de Türk futbolu adına çok katkı verdi. Kendi adıma da çok katkısı oldu. Kayseri'ye gelmemde etkili oldu. Gaziantepspor maçı şanssızlık oldu. Uzun bir süre mağlup olmamıştık. Böyle mağlubiyetler olacaktır. Önemli olan bunu devam ettirmemek."