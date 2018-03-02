Güreş il birinciliği sona erdi

Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 87 Serbest, 23 Greko – Romen olmak üzere toplamda 110 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda Genç Pehlivanlar Okullar Arası İl Birinciliği için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

Haber: Ufuk Çamdal

