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Güreş İl Birinciliği Tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği, 2018-2019 Okul Sporları Faaliyet Programında Grekoromen ve Serbest Güreş İl Birinciliği sona erdi.

Güreş İl Birinciliği Tamamlandı

03-04 Ocak 2019 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda yapılan Gençler - B Güreş İl Birinciliği oldukça heyecanlı geçti.
Çekişmeli müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
Grekoromen Stilde 14 sporcu, serbest stilde ise 20 sporcu 14-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Kırşehir’de gerçekleştirilecek olan Grup Müsabakalarında ilimizi temsil edecekler.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yaptığı açıklamada, “ Dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek katılacakları grup müsabakalarında ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir” diye konuştu.
 

İHA

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