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Güreşçiler uluslararası müsabakaya damga vurdu

Uluslararası 35. Vehbi Emre & Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası’nda Türkiye takım halinde birinci olurken, Kayseri Şeker spor güreşçilerinin bu başarıda büyük katkısı oldu.

Güreşçiler uluslararası müsabakaya damga vurdu

Dünyanın en iyi 8 ülkesinden güreşçilerin katıldığı Uluslararası 35. Vehbi Emre & Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası İstanbul’da 4 -5 Mart 2017 tarihlerinde düzenlendi.
 
Turnuvada Türkiye birinci, Gürcistan ikinci, Azerbaycan üçüncü oldu.  Türkiye takım halinde birinciliği elde ederken Kayseri Şeker spor güreşçilerinin almış oldukları birinciliklerin büyük katkısı oldu.
Milli takımda bulunan Kayseri Şeker sporlu güreşçilerden 80 kiloda Burhan Akbudak, 75 kiloda Fatih Cengiz altın madalya alırken, 98 kiloda ise İlker Genel üçüncü oldu.
 
İki gün süren Büyükler Grekeromen Güreş Turnuvasında ilk gününde 59, 71, 80 ve 98 kilolarında güreşte dünyanın en iyi 8 ülkesinin güreşçileri minderde madalya mücadelesi için ter döktüler.
Yapılan müsabakalar sonunda 4 sıkletin 2’sinde Türk sporcular altın madalyanın sahibi olurken 2 gümüş, 4 bronz madalya ile toplamda 8 madalya aldı. Türkiye’nin ardından Gürcistan 3, Kırgızistan 2, Belarus 2 ve Azerbaycan 1 madalya aldı.
130 kiloda Olimpiyat ikincimiz Rıza Kayaalp’i yenebilen çıkmazken 66 kiloda Atakan Yüksel, 75 kiloda Fatih Cengiz ve 85 kiloda Metehan Başar sikletlerinin şampiyonu oldu.
66, 75, 85 ve 130 kilolarda 2. gün yapılan müsabakalarla tamamlandı. Kıran kırana geçen güreşlerde Türk sporcular rakiplerini bir bir yenerek takım halinde şampiyon oldu.
 
Kurum Haberi
 
 
 

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