Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Güreşte Kayseri damgası

Büyük Minikler 14-15 yaş Türkiye Greko-Romen Güreş Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada Kayserili sporculardan Ömer Oruç, altın madalyanın sahibi oldu.

Güreşte Kayseri damgası
400 sporcunun mücadele ettiği Şampiyonada Kayseri’den katılan sporcularımız büyük başarıya imza attı.
85 kg. da yarışan Ömer Oruç Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olurken, Toygun Aktop 68 kg. da 2., Azat Sarıyar 48 kg. da 3., Sinan Çadır ise 44 kg. da 5. oldu.
Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcuları aldıkları bu sonuçlarla, takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca güreşçi Ömer Oruç, aldığı şampiyonlukla Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
Kayseri Gündem
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.