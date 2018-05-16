Güreşte Kayseri damgası Büyük Minikler 14-15 yaş Türkiye Greko-Romen Güreş Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada Kayserili sporculardan Ömer Oruç, altın madalyanın sahibi oldu.

400 sporcunun mücadele ettiği Şampiyonada Kayseri’den katılan sporcularımız büyük başarıya imza attı.

85 kg. da yarışan Ömer Oruç Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olurken, Toygun Aktop 68 kg. da 2., Azat Sarıyar 48 kg. da 3., Sinan Çadır ise 44 kg. da 5. oldu.

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcuları aldıkları bu sonuçlarla, takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca güreşçi Ömer Oruç, aldığı şampiyonlukla Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

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