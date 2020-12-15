GÜVENLİ KAYAK MERKEZİ ERCİYES’TE KAYAK SEZONU AÇILDI

Pandemi koşullarına göre tüm tedbirleri alan ve bu yönde geçirdiği uluslararası denetimin ardından “Güvenli Kayak Merkezi” sertifikası alan Erciyes’te kayak sezonu açıldı. Dünyanın ve Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden Erciyes’teki resmi sezon açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katılarak, “Yeni kayak sezonu hayırlı uğurlu olsun. Amacımız Erciyes’i bir numara yapma konusunda irade göstermektir” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2020-2021 Kayak Sezonu açılışı için Erciyes’e çıktı. Erciyes’te açılış öncesi esnafları da ziyaret eden ve yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, maske ve mesafe hatırlatmasında bulundu.

Sezon açılışında ilk olarak Türkiye Kayak Federasyonu’nda görevli kayakçılar tarafından açılan “2020-2021 kayak sezonu hayırlı olsun” yazılı pankart ile pistte kayak yapıldı. Daha sonra kayak eğitmenleri tarafından Başkan Dr. Büyükkılıç’a günün anısına çiçek takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2020-2021 kayak sezonunun hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Erciyes, bizim gurur kaynağımız. Son süreçte güvenli kayak merkezi olarak sertifikasını da alınca adeta dünyada ses getirdi. Bu güzel tabloyu paylaştık. Şimdi de kayak dönemini başlatmıştık olduk” dedi.

HAFTADA EN AZ 10 UÇAK GELECEK

Pandemi koşullarına uyulduğunu ve güvenli bir ortamda kayak yapılmanın amaçlandığını ifade eden Başkan Dr. Büyükkılıç, “Kurallara uyma yönünde de hepimiz gayret göstereceğiz. Hepimiz dikkat edeceğiz. Hepimiz kurallara uyacağız. İnşallah Erciyes’in bu güzelliğinden, Cenabı Allah’ın bu lütfundan istifade edeceğiz. Malumunuz yurt dışından charter seferleri 19 Aralık’ta başlıyor. Haftada en az 10 uçak gelecek. Bunun içerisinde Rusya, Ukrayna, Polonya, Belarus ve diğer ülkeler var. Turlar halinde otellere gelip yerleşen dostlarımız rahatlıkla buradan kayabilecek. Yabancı misafirlerimiz kontrollü ve güvenli bir şekilde ilimize gelip, ilimizden ayrılacaklar.” diye konuştu.

“ERCİYES’İ BİR NUMARA YAPMAYI AMAÇLIYORUZ”

Büyükkılıç, Erciyes’te her geçen gün bir şeyler katma yönünde gayret gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bu dönemde Kayserili hemşerilerimizden bize bir miktar anlayışla yaklaşmalarını bekliyoruz. Kayak yapacak dostlarımıza fırsat verip, daha sonra inşallah Erciyes’in bu güzelliklerini ‘ben de göreyim’ anlayışı içerisindeki beklentilerimizi pandemi sürecinin sonuna bırakalım. Pandemi süresinin bitmesi içinde maske, mesafe ve temizlik konusunda duyarlılığı göstermelerini bir doktor olarak buradan yeniden belirtmek isterim. Bu dönem hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Allah kaza bela vermesin. Gururumuz olan Erciyes’te Haseki Bakanımızı anmadan geçmeyelim. Sayın Bakanımıza hakikaten böyle bir eseri Kayserimize kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah Yüksek İrtifa Merkezi, sıcak su ile ilgili termal çalışmalar da devam ediyor. Burada önümüzdeki 2021 yılında spor tesislerimizin ihalesini yapacağız. İnşallah bir alternatif çevre yolu açma yönünde karayollarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Malum yol tıkanıyor, trafik oluyor, onu da aşacağız. Otoparkımızı yapıyoruz. Her geçen gün Erciyes’e bir şeyler katma yönünde gayret gösteriyoruz. Yeni otellerin yapıldığını da buradan vurgulamak istiyorum. Daha önceden yatırım yapması gereken dostlarımıza da rica ediyorum. Lütfen yatırımlarınızı yapın. Bu güzellikleri görün. Aksi takdirde bizim hukuki süreci başlatmamıza müsaade etmeyin. Amacımız Kayserimize kazanım sağlamak. Ülkemize döviz getirmesini sağlamak. Allah’ın bu nimetlerinden istifade etmek, en güzel biçimde hizmet etmek. Erciyes’i bir numara yapma konusunda irade göstermek. Bir kez daha kayak sezonu hayırlı uğurlu olsun.”

Kayak sezonunun resmi açılışına Başkan Dr. Büyükkılıç’ın yanı sıra Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da katıldı.

Pandemi ile ilgili tüm tedbirleri alarak sezon açılışı yapılan Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’ne, 193 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve global çapta en yetkin uluslararası kuruluş olan Bureau Veritas tarafından güvenli kayak merkezi (Safe Ski Resort) sertifikası verilmiş ve Erciyes, dünyada bu belgeyi alan ilk ve tek kayak merkezi olmuştu.