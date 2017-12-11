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Hacılar Erciyespor-Buğdaylıspor: 7-0

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 9. hafta maçında Hacılar Erciyesspor, kümede kalma yarışı veren rakibi Buğdaylıspor'u 7-0 yenerek 13 puana yükseldi.

Hacılar Erciyespor-Buğdaylıspor: 7-0
Stat: Serkent
Hakemler: Rıza Öztürk xxx, Fatih Bulut xx, Mehmet Kaya xxx
Hacılar Erciyesspor U-19: İbrahim Coşar xxx, Erkam Kabakçı xxx, Sefa Akkaş xxx, Orhan Uzun xxx, Serkan Turan Yıldız xxx, Yusuf Karaboğa xx (Dk. 46 Celal Akgüç x) , Enes Dağtekin xx, Mustafa Karabörklü xxx, Gökhan Demirkol xxx, Burak Berberoğlu xx (Dk 81 Yusuf Bal x), Seyit Nerkiz xxx (Dk. 46 İsmail Tuna xx)
Buğdaylıspor: Emre Bulut x, Emre Yılmaz x, Sefer Kaya x, İsmail Aslankoç x (Dk. 47 Ahmet Sefa Burak x), Melih Bostancı x, Ali Çirkinköse x, Oğuzhan Korkmaz x, Safa Çetinkaya x, Süleyman Bozdoğan x (Dk. 72 Alperen Göktürk x), Hamdican Yldırım xx (Dk. 80 Süleyman Karaman *)
Goller: Seyit Nerkiz Dk. 16, 27, Gökhan Demirkol Dk. 37, 42, Sefa Akkaş Dk. 84, Burak Berberoğlu Dk. 88 (Hacılar Erciyesspor)
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