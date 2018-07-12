HADAK ERCİYES ZİRVE TIRMANIŞI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve Türkiye’den çok sayıda dağcının katılacağı etkinlik hakkında açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Doğan Ekici, bu yıl 24’cüsünün gerçekleştirileceği faaliyetin, 14 – 15 Temmuz tarihlerinde yapılacağını söyledi. Başkan Ekici sözlerini şöyle sürdürdü; “15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anma Erciyes Zirve Tırmanışı ve Sütdonduran Kampımıza her yıl olduğu gibi bu yılda en iyi şekilde hazırlandık. Erciyes Dağının zirvesine çıkmak için gelen sporcularımızın yanı sıra kampa katılmak için 2700 rakımlı Sütdonduran yaylasına gelen doğasever vatandaşlarımızı da misafir etmekten mutluluk duyacağız. Kampımız 14 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Dağcılarımız 15 Temmuz Pazar günü saat 03.00'te gruplar halinde 3 Bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı’nın zirvesine tırmanacaklar. Kampta kalan doğasever vatandaşlarımız için de saat 09.00'da Sarıgöl ve buzullar bölgesinde çevre yürüyüşü yapacağız. Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen herkese ve desteklerini esirgemeyen işadamlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” [Kurumsal]

