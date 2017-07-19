Hakan Çabucak Avrupa Şampiyonası’nda

Türkiye Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası’na katılacak olan milli takımımız şampiyonluk umuduyla organizasyonun yapılacağı Romanya’ya gitti.







Hakan Çabucak’ta yer alıyor

Milli takımımızın 16 kişilik kadrosunda Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hakan Çabucak’da yer alıyor. Başarılı sporcu milli takımımızın geçen yıl da katıldığı ve çeyrek finalde elendiği şampiyonada da ter dökmüştü. Bu yıl ikinci kez mili takım deneyimi yaşayacak olan Hakan Çabucak şampiyonluğa inanıyor.





Hasetçi: Şampiyonluk bekliyoruz

Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü ve Başkanı Faruk Hasetçi, Hakan Çabucak’ın bu yıl ikinci kez mili takıma seçilmiş olmasından dolayı son derece mutlu olduklarını ifade ederek; “Hem Hakan kardeşimizin hem de milli takımımızın bu önemli organizasyondan alnının akıyla çıkacağına canı gönülden inanıyorum. İnşallah geçen yıl çeyrek finalde veda ettiğimiz şampiyonluğa bu kez ulaşacağız. Hem kendisine hem takımımıza başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.

16-22 temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şampiyonaya 41 ülke katılıyor.

Haber: Ramazan KARAKUŞ





