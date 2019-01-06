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Hakeme Tokat Atan Oyuncu 11 Maç Ceza Aldı

Kayseri’de geçtiğimiz hafta Argıncıkspor ile Sanayi Esnafspor arasında oynanan karşılaşmanın 90+2.dakikasında Sanayi Esnafspor’dan Ahmet Çetin maçın orta hakemi Hakan Çam’a attığı tokat sonrası İl Disiplin Kurulu 11 maç ceza verdi.

Hakeme Tokat Atan Oyuncu 11 Maç Ceza Aldı

Argıncık Spor Kompleksi 1 Nolu Sahada oynanan ve Argıncıkspor’un 2-0 üstünlüğü ile devam eden müsabakanın 90+2.dakikasında maçın orta hakemi Hakan Çam’a Sanayi Esnafsporlu Mustafa Çetin’e hakeme yapmış olduğu fili saldırı sonrası 11 maç ceza verildi. İl Disiplin Kurulu ayrıca Sanayi Esnafspor’un 3-0 mağlubiyetine, Argıncıkspor ise 3-0 galibiyetine karar verdi.

İl Disiplin Kurulu tarafından alınan kararlar ise şu şekilde;
-30.12.2018 tarihinde oynanan Argıncıkspor-Sanayi Esnafspor futbol müsabakasında Sanayi Esnafspor’dan 1234996 lisans nolu Mustafa Çetin’e Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 94/4, 44/2-a, 10.95/3 md. gereğince 11 maç ceza verilmesine,
-30-12-2018 tarihle oynanan Argıncıkspor-Sanayi Esnafspor futbol müsabakasında Sanayi Esnafspor futbolcusu tarafından hakeme yapılan fiili saldırı sonucu müsabakasını tatil edilmesi nedeniyle FMT’nin 19.md gereğince Sanayi Esnafspor’un 3-0 hükmen mağlubiyetine, Argıncıkspor’un 3-0 hükmen galibiyetine ve olayın kulüpçe yapılan topyekûn bir eylem olmadığı sadece bir futbolcunun fiili saldırısı sonucu bu eylemin gerçekleştiği değerlendirildiğinden Sanayi Esnafspor’a puan silme cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.
 

İHA

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