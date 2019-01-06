Hakeme Tokat Atan Oyuncu 11 Maç Ceza Aldı

Argıncık Spor Kompleksi 1 Nolu Sahada oynanan ve Argıncıkspor’un 2-0 üstünlüğü ile devam eden müsabakanın 90+2.dakikasında maçın orta hakemi Hakan Çam’a Sanayi Esnafsporlu Mustafa Çetin’e hakeme yapmış olduğu fili saldırı sonrası 11 maç ceza verildi. İl Disiplin Kurulu ayrıca Sanayi Esnafspor’un 3-0 mağlubiyetine, Argıncıkspor ise 3-0 galibiyetine karar verdi.



İl Disiplin Kurulu tarafından alınan kararlar ise şu şekilde;

-30.12.2018 tarihinde oynanan Argıncıkspor-Sanayi Esnafspor futbol müsabakasında Sanayi Esnafspor’dan 1234996 lisans nolu Mustafa Çetin’e Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 94/4, 44/2-a, 10.95/3 md. gereğince 11 maç ceza verilmesine,

-30-12-2018 tarihle oynanan Argıncıkspor-Sanayi Esnafspor futbol müsabakasında Sanayi Esnafspor futbolcusu tarafından hakeme yapılan fiili saldırı sonucu müsabakasını tatil edilmesi nedeniyle FMT’nin 19.md gereğince Sanayi Esnafspor’un 3-0 hükmen mağlubiyetine, Argıncıkspor’un 3-0 hükmen galibiyetine ve olayın kulüpçe yapılan topyekûn bir eylem olmadığı sadece bir futbolcunun fiili saldırısı sonucu bu eylemin gerçekleştiği değerlendirildiğinden Sanayi Esnafspor’a puan silme cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

