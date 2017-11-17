Hakemin boğazını sıkan oyuncuya 16 maç ceza

Son haftalarda Kayseri amatör futbol liglerinde yaşanan saha olayları şehir içinde gündemi belirlerken, merakla beklenen Futbol İl Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Kurul Başkanı Harun Özkan ve üyeler Mustafa Usta, Dursun Akbulut ve Cünet Ercan'ın katılımı ile yapılan toplantıda adeta amatörlere ceza yağdı. Özellikle 05.11.207 tarihinde oynanan RealÇelikkapı-Yahyalıspor ve Akkışla Gençlik-Özvatan Gençlik maçlarında yaşanan hakeme saldırı olaylarının kararları dikkat çekti. Akkışla İlçe Stadı'nda oynanan ve hakeme fiili saldırı gerçekleşen maçta hakemin boğazını sıkan Doğukan Kaya 16 maç, hakeme tekme atan Muslu İnkayası ise 10 maç ceza aldı. Yine aynı tarihte oynanan Real Çelik Kapıspor-Yahyalıspor maçında hakeme kafa atarak dudağının kanamasına neden olan Batuhan Kara'nın ise 13 maç ile cezalandırılmasına karar verildi. Bu maçlarda iki takımda hükmen mağlup sayılırken, puan silinme cezasına gidilmemesi ise dikkat çekti.

İHA