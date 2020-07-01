Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Halil Adak Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz

Kayseri Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Halil Adak Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz

Masa Tenisi branşında Kayseri’yi Süper Lig'de temsil eden Kocasinan Belediyespor, Avrupa kupalarında mücadeleye etmeye hak kazanan
Kayseri Gençlik Spor Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyespor Masa Tenisi Antrenörü Halil Adak, "Liglerin sonlandırılmasıyla birlikte sadece kendi alt yapımızdaki sporculardan kurulu Kocasinan Belediyespor Kulübü A takımımız 2019-2020 Danyal Çiper sezonu Bayanlar Süper Ligini 4.olarak tamamlayarak önümüzdeki sezon yapılacak olan Europe Cup turnuvasına katılmaya hak kazandı. Ülkemizi bu turnuvada en iyi şekilde temsil etmek için uğraş veriyoruz. Hali hazırda A Milli bayan takımımızın 2 oyuncusu bizim sporcumuz. İnşallah milli sporcu sayımızı daha da yukarıya çıkarmak tek gayemiz. Süper Lig bayan takımımız Özge Yılmaz, Betül Nur Kahraman ve Kadriye Nur Sarı’dan oluşmaktadır” dedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKocasinan Belediyesi Spor KulübüKayseri Gençlik Ve Spor MüdürlüğüMasa Tenisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.