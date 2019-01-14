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Halis Özkahya Düdük Çalacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turunda yarın Kayserispor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan ilk maçın hakemi belli oldu.

Halis Özkahya Düdük Çalacak

Yarın Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00’da oynanacak olan Kayserispor ile Akhisarspor arasında oynanacak olan ilk maçı İzmir Bölgesinden Halis Özkahya yönetecek.
Özkahya’nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın 4.Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu. Halis Özkahya bu sezon Kayserispor ve Akhisarspor’un ilk maçını yönetecek.
Halis Özkahya, 23 Kasım 2018 tarihinde oynanan Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı. Galatasaray-Atiker Konyaspor maçından sonra Halis Özkahya’ya ligde ve kupada maç vermedi. MHK tarafından ligde ve kupadan maç verilemeyen Özkahya’ya 1,5 ay aradan sonra Merkez Hakem Kurulu (MHK) kupa maçı verdi.
 

İHA

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