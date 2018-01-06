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Halter il birinciliği tamamlandı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Halter İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Halter İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Halter il birinciliği tamamlandı
İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde düzenlenen müsabakalara 9 bayan ve 11 erkek sporcu katıldı.
Oldukça çekişmeli geçen yılın son performans değerlendirme müsabakaları sonucunda Erkeklerde Halil Akgün 1., İlkay Kundaksız 2., Mustafa Soylu 3. oldu. Kızlarda ise Buse Yılmaz 1.,  Venhar Öztürk 2., Şerife Gülmez 3. oldu.
Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.
Haber: M. Furkan Şahin
 
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