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Hasan Bulut Fas yolcusu

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri Kulübü Sporcusu aynı zamanda Özel Kavram Temel Lisesi Öğrencisi olan Hasan Bulut Fas’ta düzenlenecek olan Okullar Arası Dünya Cimnastik şampiyonasında (GYMNASIADE) ülkemizi temsil edecek.

Hasan Bulut Fas yolcusu
Okullar Arası Cimnastik Dünya Şampiyonası (GYMNASIADE) 2 – 9 Mayıs 2018 tarihleri arasında Fas’ın Marakeş kentinde yapılacak.
Kayseri’nin Cimnastik tarihinde birçok ilki gerçekleştiren Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu Hasan Bulut Dünya Şampiyonasında da ülkemizi temsil ederek bu alanda da bir ilki gerçekleştirmiş olacak.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Kariyerinde 8 adet Türkiye Birinciliği olan ve Ülkemize 10 adet Uluslar Arası madalya kazandıran Sporcumuz Hasan Bulut’u ve Antrenörü Mehmet Bilgin’i tebrik ederek sporcumuza Dünya Şampiyonasında başarılar diledi.
Haber: Ramazan Karakuş
 
 
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