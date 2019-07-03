Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hasan Hüseyin'e Milli davet

İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç futbolcusu Hasan Hüseyin Acar'a milli takım daveti geldi.

Hasan Hüseyin'e Milli davet

İstikbal Mobilya Kayserispor'un geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'dan transfer ettiği genç orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'a milli davet geldi. Azerbaycan Futbol Federasyonu, sarı kırmızılı takımın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'a milli takımında oynama teklifini iletti. Hasan Hüseyin Acar, bu teklife sıcak bakıyor ve Azerbaycan milli oyuncusu olmayı düşünüyor.

Hasan Hüseyin, "Teklif geldiği doğrudur. Düşünüyorum ve sıcak bakıyorum. Milli olmayı herkes ister. A milli formayı giymek isterim ancak Azerbaycan milli takımında da oynamak gurur verir" dedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporHasan Hüseyin AcarMilli Takım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.