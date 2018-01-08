Havalı Tabanca Turnuvası yapıldı

Kayseri Polis Meslek Yüksekokulunda düzenlenen turnuvaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Ana Tamir Fabrikası Komutanı Albay Tayfun Türkoğlu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver ve sporcuların aileleri katıldı.



Turnuvada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yarışmaya katılan sporculara teşekkür etti.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Kayseri Atıcılık İl Temsilcisi Bekir Köletelioğlu, Kayseri Okul Sporları Havalı Tabanca Turnuvasında toplamda 17 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildiğini, genç erkekler ve yıldızlarda olmak üzere iki kategoride yarışmanın olduğunu ifade etti. Spora başlayalı çok kısa bir süre olmasına rağmen bekledikleri hedeflerin üstüne çıktıklarını ifade eden Köletelioğlu, her geçen gün yükselmeye devam ettiklerini söyledi.

Başladıklarında atış poligonlarının olmadığını ve artık bütçenin alınması ile beraber kendilerine ait bir poligonlarının olacağını dile getiren Köletelioğlu: “İlimizde Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürlüğüne ait bir poligonumuz yoktur. Biz başladığımızda öğrenci sayımızda çok azdı. Şuan da 35 lisanslı sporcumuz var. Ancak ilimizde bulunun kamu kuruluşları Polis Okulu ve Ana Tamir’de bulunan havalı poligonları kullanabilmemiz için bizlere izin verdiler. Buralardan faydalanarak 35 sporumuzu yetiştirmeye çalışıyoruz. İl müdürümüzün destekleriyle bütçe alınıyor. Yakın zamanda ilimiz poligonuna kavuşacaktır” dedi.

Gerekli alt yapıyı oluşturdukları takdirde Dünya Kupası ve Olimpiyatlara katılabileceklerini ifade eden İl Temsilcisi Bekir Köletelioğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Gelecek için sporcu alt yapımızı oluşturmamız gerekiyor. Bizler eğer sporcu alt yapısını oluşturabilirsek Kayseri’de ki sporcularımızla Dünya Kupasına ve Olimpiyatlara katılacağız. Biz bu yolda yürüyoruz ve zamanı kısıtlamaya çalışıyoruz. Ben veya benden sonra gelen antrenör arkadaşlarımızın inşallah bu hedefe ulaşacaklarına inanıyorum. Onlar yaz, kış demeden poligona gelerek düzenli olarak antrenmanlarını yapıyorlar. Poligona geldiklerinde arta kalan zamanlarda ise ders çalışıyorlar. Okullarından geri kalmamak için ders çalışıyorlar. Hem sporlarını hem derslerini bir arada yürütüyorlar. Bunun için özverili bir çalışma yapıyorlar. Akranları gezerken bu çocuklar özverili bir şekilde çalışıyorlar. Dolayısıyla bu başarı başta çocukların ve ailelerinindir”

Düzenlenen turnuvada yarışmacılara ödülleri takdim edildikten sonra düzenlenen tören sona erdi.

İHA

