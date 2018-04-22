Havalı tabancada kupalar verildi

Kayseri Ana Tamir Fabrikası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kupa törenine; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Baş Hakemi Özer Aytekin , Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, Yahyalı İlçe Emniyet Müdürü Yasin Zeki, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ve 2’nci Ana Bakım Fabrikası Müdürü Albay Tayfun Türkoğlu katıldı.

Havalı tabanca müsabakalarının asker ile sivilin kaynaşmasına yardımcı olduğunu belirten Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici “Sizler bu ülkenin geleceği için bugün burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik Turnuvasına katıldınız. Turnuva öncesinde ufak tefek sorunlarla karşılaştık. Önemli olan sorunları devam ettirmek değil, sorunlara çözüm yolları bulabilmektir. Önemli olan zorlaştırmak değil, kolaylaştırabilmektir. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Burada bulunan velileri kutluyorum. İnsanlar Pazar günü pikniğe giderken sizler bu ülkenin sporu, geleceği için canla başla buralara geldiniz. Genç kardeşlerimiz şu an bunun farkında olamayabilirler. Yıllar sonra bu resimlere baktıklarında annem ve babam benim için gelmiş, benim müsabakamda salonda yerini almış diye bunun mutluluğunu ve onurunu yaşayacaklardır. Bizim spor camiası için en büyük yaşadığımız onurlardan bir tanesi hayal olup gerçekleşen olaylardır” şeklinde konuştu.













“Amacımız Diyarbakır’da Kayseri’yi temsil etmek”

Düzenlenen Kupa hakkında bilgi veren İrfan Karaman, “Bu müsabakaya 16 sporcumuz katıldı. Yaklaşık 9 aylık bir süreçte Kayseri ilinde başladık. Bugün aldığımız derecelere göre 4-6 Mayıs arasında Diyarbakır’da ki Türkiye Havalı Tabanca müsabakasına katılacağız. Amacımız orada Kayseri ilini en iyi şekilde temsil edip inşallah madalyalarla gelmek olacaktır” ifadelerini kullandı.

Havalı tabanca turnuvası için yaz ayında İl Spor Müdürlüğü organizesinde bir kurs açmak istediklerini söyleyen İrfan Karaman, şu an katılmayan 18 sporcunun olduğunu yeni gelenlerle beraber 35 sporcu olacağını belirtti.

Haber-Foto: Tuba Köksal