Haydi bir daha

Spor Toto Süper Lig’de adeta yeniden doğan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Çeyrek finale kadar yükselen sarı-kırmızılılar gözünü kupaya dikti. Kayserispor’u bu turda zor bir rakip beklerken, her şeye rağmen turu geçeceğine inanıyor.

Daha önce Süper Lig’de 22. hafta mücadelesinde Kadri Has Stadı’nda Fenerbahçe’yi 4-1 mağlup ederek bozguna uğratan temsilcimiz, aynı şeyi kupa maçında da yapmak istiyor. Teknik heyet ve yönetim “Önceliğimiz lig” dese de inceden inceye kupayı ikinci kez Kayseri’ye getirmenin hesapları yapılıyor.

Kulüp Tesislerindeki hazırlıklarını dün akşam üstü yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılılar bu akşam 20.30’da Kadir Has Stadı’nda oynanacak mücadelenin saatini beklemeye koyuldu.

Karşılaşmayı Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Haber: Ramazan KARAKUŞ



Cingi: Taraftarımıza büyük iş düşüyor



Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cingi, bu akşam ki maçta taraftarlara önemli görev düştüğünü belirterek “Onların desteği ile ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz'' dedi.

Sarı-Kırmızılı kulübün en genç yöneticisi olan Mehmet Cingi, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söylerken, ''Bu maçta en büyük artımız bizi hiçbir şartta yalnız bırakmayan taraftarımız olacak'' dedi.

Cingi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehir ve kulüp bütünleşti. Son haftalarda alınan iyi sonuçlardan sonra Fenerbahçe karşılaşmasına taraftarımızın büyük ilgi göstermesini bekliyoruz. Hedefimiz İstanbul'da oynayacağımız ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek.'' (İHA)