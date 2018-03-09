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Hedefimize ulaşacağız

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'de hedef koydukları pozisyonun Avrupa Kupaları olduğunu açıkladı. Kalan 10 maçın çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Bedir; “Avrupa hedefi olan 3-4 takımın önündeyiz. Sezonu bu şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Hedefimize ulaşacağız
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk edecek olan Kayserispor'da başkan Erol Bedir pazar günün oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
Ligin son 10 haftasında birbirinden zor maçlara çıkacaklarını ifade eden Bedir, "Bu maçlar UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyen 3-4 takım için adeta PLAY-OFF niteliğindedir. 10 maçlık bu periyoda, Avrupa hedefi olan 3-4 takımın en önünde lider olarak giriyoruz. Arzumuz ve inancımız şudur ki;  2017-18 sezonu tamamladığında, bu takımlar arasındaki en önden konumumuzu koruyacak ve  Kayserispor'u Avrupa'ya taşıyacağız" dedi.
Geçen sezon devre arasında ligin dibine demir atmış olan Kayserispor'un küme düşmesine kesin gözle bakılırken, yaptığı yönetim ve teknik heyet değişiklikleriyle müthiş bir mücadeleye girdiğini ve ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'de kalmayı garantilediğine dikkat çeken  Bedir şunları söyledi:
"Önde olmak önemli değil, önde bitirmek önemlidir ve bu süreçte önemi az olan hiçbir maç yoktur. Bu hafta sonu kendi evimizde oynayacağımız Karabükspor maçı da bu önemli maçlardan biridir. Ligin ilk yarısında, Karabük'te 10 kişi kalmalarına rağmen "bizim rehavetimizden" yenildiğimiz rakibimize karşı mutlaka galip gelip hem  3 puan, hem de rövanşı almak zorundayız. Karabükspor'u yendiğimiz takdirde ikinci yarının ilk  8 maçında 11 puan almış olacağız. İlk yarının ilk 8 maçında 14 puan aldığımız düşünüldüğünde sadece 3 puanlık bir eksiğimiz olacaktır ki bu da bizi hedefimizden saptırmaz. Şimdiye kadar olduğu gibi, önümüzdeki 10 maçlık periyod içinde, yönetim, takım ve büyük taraftarımız olarak ve bütün maçlara aynı ciddiyet içinde hazırlanmalı zor-kolay maç ayırımı yapmadan tamamından puan veya puanlar çıkarmalıyız. ZTK'sını kazanan takımın ilk  4 sırada olması durumunda, 5'inci sırada olan takımında UEFA Avrupa Ligi'ne katılması durumu halen bulunduğumuz sıralamanın önemini bir kat daha artırmaktadır. Daha  üst sıraları hedeflemekle birlikte en azından bulunduğumuz sırayı korumak adına bütün şehir kenetlenmeli ve elimize geçen bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu mücadeleyi verirken, başta büyük taraftarımız olmak üzere, teknik heyet, futbolcularımız ve değerli hemşerilerimize güvenimiz sonsuzdur.”
Kayseri Gündem
 
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