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Hem eski oyunları öğrendiler hem de yarıştılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordine edilen ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ Projesi kapsamında eski oyunları öğrenen çocuklar, ilçe finalinde dereceye girmek için ter döktü.

Hem eski oyunları öğrendiler hem de yarıştılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordine edilen ‘Geleneksel Çocuk OyunlarıProjesi kapsamında eski oyunları öğrenen çocuklar, Kocasinan ilçe finalinde ter döktü. Rakiplerini eleyerek dereceye girmek isteyen çocuklara, aileleri ve okul arkadaşları da büyük destek verdi.



Yarışmalar hakkında bilgiler veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin, “Geleneksel çocuk oyunlarının Kocasinan ilçe finalini yapmaktayız. Geleneksel çocuk oyunları ile çocuklukta bizim oynadığımız oyunları şuanda teknolojinin gelişmesiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak projesi olarak geleneksel çocuk oyunlarımızı bizim çocuklarımıza aktarmak amacıyla yapılan bir projedir. Bu anlamda Kayseri’de 20 bin lisanlı çocuğumuz bu geleneksel çocuk oyunlarını oynamaktadır. Oyunlara katılım çok yüksek ve her yıl artarak devam ediyor. Çocuklarımızda oynadıkça bu oyunlarımızı seviyorlar. Bu proje, hedefine ulaşmıştır. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.


 

İHA

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