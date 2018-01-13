Hentbolcülerimiz Düzce deplasmanında

Antrenmanlara ara vermeden devam eden temsilcimiz de eksik ya da sakat sporcu yok Takım Antrenörü Levent Kaya yaptığı açıklamada “şehrimizi Türkiye 2.Liginde temsil eden tek takımız. Bu yıl play-off da oynasak, ligden de düşsek şehrimizin çocuklarına hentbol oynatmak en büyük hedefimiz. Yıllardır da bu hedefte devam ediyoruz. Bu süreçte destekleri ile ligimizi devam ettiren ve ayakta tutan Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Murat Eskici Bey'e çok teşekkür ediyorum”dedi.



Kaya açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Düzce deplasmanı bizim için çok önemli. Hedefimiz 2 puan. İkinci devre 3 maç deplasman ve 2 maç evimizde maç yapacağız. Eğer tüm maçları alabilirsek play-off oynama şansımız var. Ligde de kalabilmek için de en az 3 maç kazanmamız gerekiyor. İkinci devre zor bir süreç bizleri bekliyor. Diğer takımlar ara transferlerle takımlarını güçlendirdiler. Bizler ise kendi altyapı sporcularımızla lige devam etme kararı aldık.”



Temsilcimiz bugün günü yola çıkacak ve müsabakayı pazar günü saat:13.00’de oynayacak.



KURUM HABER



