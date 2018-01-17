Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hentbolda il birincileri belli oldu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017 – 2018 Sezonu Okullar Arası Hentbol Küçükler İl Birinciliği tamamlanırken, küçük erkeklerde Salih Avgın Paşa Ortaokulu, küçük kızlarda ise 75.Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu birinci oldu.

Hentbolda il birincileri belli oldu

Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonunda yapılan müsabakalara küçük kızlarda 12 okuldan 168 sporcu, küçük erkeklerde ise 10 okuldan 140 sporcu katıldı.
Oldukça yoğun katılımla gerçekleşen seyir zevkinin yüksek olduğu müsabakalar sonucunda küçük erkeklerde Salih Avgın Paşa Ortaokulu küçük kızlarda ise 75.Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu birinci oldu.
Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile Okul Sporlar Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından verildi.
Müsabakalarda diğer sıralamalar aşağıdaki gibi gerçekleşti.
Küçük Erkekler:
1.Salih Avgın Paşa Ortaokulu, 2. Ahmet Paşa Ortaokulu, 3. Burhan Dinçbal Ortaokulu
Küçük Kızlar:
1.75.Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, 2. Sahra-Galip Özsan Ortaokulu, 3. Ahmet Paşa Ortaokulu, 4. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu.
Haber: Tunahan Kaya
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.