Hentbolda il birincileri belli oldu



Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonunda yapılan müsabakalara küçük kızlarda 12 okuldan 168 sporcu, küçük erkeklerde ise 10 okuldan 140 sporcu katıldı.

Oldukça yoğun katılımla gerçekleşen seyir zevkinin yüksek olduğu müsabakalar sonucunda küçük erkeklerde Salih Avgın Paşa Ortaokulu küçük kızlarda ise 75.Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu birinci oldu.

Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile Okul Sporlar Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından verildi.

Müsabakalarda diğer sıralamalar aşağıdaki gibi gerçekleşti.

Küçük Erkekler:

1.Salih Avgın Paşa Ortaokulu, 2. Ahmet Paşa Ortaokulu, 3. Burhan Dinçbal Ortaokulu

Küçük Kızlar:

1.75.Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, 2. Sahra-Galip Özsan Ortaokulu, 3. Ahmet Paşa Ortaokulu, 4. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu.

Haber: Tunahan Kaya

