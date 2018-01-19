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HEPSİ NAMAZA GİTTİ! 'BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM...

Kayserispor'un Ganalı golcüsü Asamoah Gyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan bir maçın devre arasında bütün takımın namaz kılmaya gittiğini, bu görüntü karşısında çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.

HEPSİ NAMAZA GİTTİ! 'BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM...
Kayserispor'un Ganalı golcüsü Asamoah Gyan verdiği bir röportajda kariyerinde karşılaştığı ilginç bir anıyı paylaştı.
“İkinci devre öncesi tüm futbolcular namaz kılmaya gitti"
Kariyerinde İtalya, İngiltere, Fransa, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı ülkelerde top oynayan Gyan, yaşadığı olayı şöyle anlattı:
"Gittiğim ülkelere çabuk adapte olan biriyim. Yaşadığım en ilginç, aslında hoş da bir olay, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ilk maçımda ilk yarıyı oynadık. İkinci devreye çıkmadan önce tüm futbolcular namaz kılmaya gitti. Bunu dünyanın başka bir yerinde görmek imkansız. İlk başta garip geldi ama sonra çok mutlu oldum. Çünkü insanlar o anda bile ibadetlerini yapabiliyordu. Hatta bir seferinde Hıristiyan olmama rağmen ben de onlara katıldım. Çünkü o anı yaşamak istedim. Yaşadığım bu olay beni derinden etkiledi."
AA
 
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