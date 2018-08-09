“Doğa Seni Çağırıyor” adı altındaki doğa yürüyüşüne katılanlarla Keykubat Kent Park’ta 15 bin ağaç dikimi yaparak Türkiye’de ses getiren bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., bu kez hayat kurtaracak bir organizasyon yapacak.

HER ADIM BİR HAYAT

Spor A.Ş.’nin sağlık için yapacağı yürüyüş sadece katılanların değil katılmayanların da sağlığına olumlu katkı verecek. 12 Ağustos Pazar günü Turan-Bağpınar parkurunda gerçekleştirilecek etkinlikte, binlerce katılımcı 7 km’lik doğal parkurda yürüyüşlerini gerçekleştirdikten sonra, Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına da destek verecek. 19 yaşından gün almış katılımcıların kan bağışı yapabileceği etkinliğe katılanların sabah kahvaltısı ve öğle yemekleri de Spor A.Ş. tarafından karşılanacak. Katılımcıların gerek dinlenmesi gerekse rahat vakit geçirebilmeleri için açık hava sineması da etkinlikler içinde yer alacak.

12 Ağustos Pazar sabahı saat 08.45’te başlayacak etkinlik için ücretsiz servis imkanı da Spor A.Ş. tarafından sağlanıyor. “Her Adım Bir Hayat” etkinliğine katılmak isteyenlerin Spor A.Ş. internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptırması yeterli oluyor.