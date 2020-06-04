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"Her güzel şeyin bir sonu vardır"

Hes Kablo Kayserispor U15 takımı Teknik Direktörü Fatih Türk, “Evet, bir bayrak teslim aldım ve bu bayrağı 3 yıl boyunca Hes Kablo Kayserispor markasını en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünerekten yeni gelen arkadaşlara devrettiğimi düşünüyorum” dedi.

"Her güzel şeyin bir sonu vardır"

Hes Kablo Kayserispor alt yapısında ayrılık. U-15 takımı Teknik Direktörü Fatih Türk, Sarı-Kırmızılı takımdan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. 3 yıl boyunca Hes Kablo Kayserispor alt yapısında başarılı ile görev yapan ve yeni sezon öncesi sözleşmesi sona aran tecrübeli ve başarılı teknik adam takımdan ayrıldı.

2019-2020 sezonunda Hes Kablo Kayserispor U15 takımının başında çıktığı 20 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan başarılı teknik adam Fatih Türk, takımı 41 puanla 3.sırada devretti.
3 yıl boyunca Kayserispor’da güzel işler yaptığını ifade eden Teknik Direktör Fatih Türk,” Evet her güzel şeyin bir sonu vardır. 3 yıl boyunca Kayserispor’a verdiğim güzel zamanımın bu sene sonuna gelirken beraber çalışma fırsatı bulduğum ve Süper Ligde izleme şansına sahip olduğum Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Osman Can Çötür, Ercan Çiftçi, Doğan Alemdar, Adem Doğan, Taner Gümüş, Barış Emirhan Doğan, Ahmet Zekeriya Kartal, Buğra İlter ve Abdullah Gürbüz gibi sporcular ile çalışmanın gururunu yaşadım. 3 senemde çalıştığım U15 takımı ile Türkiye şampiyonasında ilk 8’e kalan başta milli takıma gönderdiğimiz Muhammed Eren Arıkan başa olmak üzere Barış Mert, Arda İbiş, Arda İlhan, Samet Barış ve Mecit Burak gibi birçok güzel çocuklarımız var. Allah hepsinin yolunu bahtını açık etsin. Bu güzel günlerin başlamasında sebep olan Hakan Ertürk’e, Serdar Maraşlı’ya, Bekir Benk’e ayrıca teşekkür ederim. Evet, bir bayrak teslim aldım ve bu bayrağı 3 yıl boyunca Kayserispor markasını en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünerekten yeni gelen arkadaşlara devrettiğimi düşünüyorum. Başarılar Kayserispor” diye konuştu.
 

İHA

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