Her yaşta spora rekor katılım

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kitle sporları, yaz spor okulları ve salon sporlarına ilişkin önemli rakamlar verdi. Spora Minik Adımlar, Okullar Sporla Dolsun, Bisiklet Turları, Doğa Yürüyüşleri, Dans ile Spor, Buzda Minik Adımlar, Doğa Kampları, Spor A.Ş. Bizim Mahallede gibi kitlelere yönelik programlara geçen yıl 350 bin kişinin katıldığını ifade eden Başkan Çelik, bu yılki hedefin 450 bin kişi olduğunu belirtti ve yapılan faaliyetlere katılımın bu hedefin de üstüne çıkılacağını gösterdiğini kaydetti. Kitle sporlarına yönelik organizasyonların yanı sıra spor okullarıyla da önemli bir kitleye ulaştıklarını belirten Başkan Mustafa Çelik, sadece yaz döneminde 9 tesisin yanı sıra 16 parkı da eğitim tesisi haline getirerek üç dönemde 60 bin öğrenciye spor imkanı sağladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Talas TOKİ Spor Tesisi, Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi, Sümer Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi, Beyazşehir Spor Tesisi ve Kadınlar Spor Merkezi ile Fizyospr Merkezi’nde yıl içinde 10 bin üyeye hizmet verildiğini, ilçelerdeki Sosyal Yaşam Merkezlerindeki spor tesisleri ve yaz spor okullarıyla da binlerce insana ulaştıklarını vurguladı.



Tüm bu rakamların bu yıl içinde açılacak olan Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Talas Sosyal Yaşam Merkezi ve Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki imkanlarla daha da artacağını ifade eden Başkan Çelik, yıl içinde 550 bin kişiyi aşkın bir kitleye spor yapma imkanı sağlamış olacaklarını kaydetti.

Dile getirdiği rakamların ulaşılması güç bir rekor olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, spor faaliyetleri ile merkezdeki nüfusunun yarısına ulaşan bir başka şehrin olmadığını söyledi. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için her türlü katkıyı vermek için çalıştıklarını belirten Başkan Mustafa Çelik, “Bizim asli görevlerimiz arasında şehrin alt yapısı geliyor. Bireylerin altyapısına yönelik bir çalışma bizim yazılı görevlerimiz arasında değil; ama biz sadece tesisler yapmakla kalmıyor, o tesislerden mümkün olduğu kadar çok insanın yararlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra da herkesin spora yönelmesi için aynı düşünceyle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü insana yatırımı her yatırımın üstünde tutuyoruz. Bu anlamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin altyapısına verdiğimiz önem kadar insan alt yapısına da önem veriyoruz. Sporda, kültürde, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda da alt yapımızın güçlü olmasına özen gösteriyoruz. Bu nedenle her yaş grubundan daha çok kişinin spor yapmasına imkan sağlamaya çalışıyoruz” dedi.