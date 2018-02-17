Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hesapta olmayan mağlubiyet 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Kayserispor, mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı. Kayserispor'un golünü Umut Bulut atarken, Antalyaspor’un gollerini ise Emre Güral ve Doukara kaydetti.

Hesapta olmayan mağlubiyet 2-1

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak önemli 2 puan bırakan Kayserispor, puan kayıplarına Antalya’da da devam etti. Ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan, sadece Osmanlıspor’u mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırabilen sarı-kırmızılılar Antalyaspor deplasmanında da umduğunu bulamadı.
Temsilcimiz ilk devresi golsüz eşitlikle sonuçlanan maçta rakibine son dakika golüyle 2-1 mağlup olarak kritik deplasmandan eli boş dönmek zorunda kaldı.
Ligde 35 puanda kalan Kayserispor, bu mağlubiyetle ilk 5 yolunda ağır yara alırken, 23. Haftada evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak.
Haber: Tunahan Kaya
 
 
Sumudica’dan öz eleştiri  
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, haksız bir sonuç aldıklarını belirterek, "Ligde Avrupa’ya 5., 6.’lığa oynayan bir takımsanız bu mücadele yakışmıyor, bu futbol bize yakışmadı" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sumudica, haksız bir sonuç olduğunu söyledi.
Şanssız şekilde 90. dakikada yedikleri golle mağlup olduklarını dile getiren Sumudica, “3 oyuncumuzun arasından rakip oyuncu vurdu, topu ağlara gönderdi. Karşılaşmayı kazanmayı hak eden taraf bizdik. Maçın başında Deniz’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyon var. Levent’in penaltı gibi bomboş kaldığı biz pozisyon vardı. Futbol böyle bir şey atamadığınız zaman rakip atıyor. Antalya için güzel sonuç oldu, bizim için olmadı. Ligde Avrupa’ya 5., 6.’lığa oynayan bir takımsanız bu mücadele yakışmıyor. Bu futbol yakışmadı” diye konuştu.
Mağlubiyeti bir futbolcuya bağlamanın yanlış olduğunu ifade eden Sumudica, maçı takım olarak kaybettiklerini belirtti.
İHA
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
MağliubuyetANTALYASPORKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.