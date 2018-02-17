Hesapta olmayan mağlubiyet 2-1

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak önemli 2 puan bırakan Kayserispor, puan kayıplarına Antalya’da da devam etti. Ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan, sadece Osmanlıspor’u mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırabilen sarı-kırmızılılar Antalyaspor deplasmanında da umduğunu bulamadı.

Temsilcimiz ilk devresi golsüz eşitlikle sonuçlanan maçta rakibine son dakika golüyle 2-1 mağlup olarak kritik deplasmandan eli boş dönmek zorunda kaldı.

Ligde 35 puanda kalan Kayserispor, bu mağlubiyetle ilk 5 yolunda ağır yara alırken, 23. Haftada evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

Haber: Tunahan Kaya





Sumudica’dan öz eleştiri

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, haksız bir sonuç aldıklarını belirterek, "Ligde Avrupa’ya 5., 6.’lığa oynayan bir takımsanız bu mücadele yakışmıyor, bu futbol bize yakışmadı" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sumudica, haksız bir sonuç olduğunu söyledi.

Şanssız şekilde 90. dakikada yedikleri golle mağlup olduklarını dile getiren Sumudica, “3 oyuncumuzun arasından rakip oyuncu vurdu, topu ağlara gönderdi. Karşılaşmayı kazanmayı hak eden taraf bizdik. Maçın başında Deniz’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyon var. Levent’in penaltı gibi bomboş kaldığı biz pozisyon vardı. Futbol böyle bir şey atamadığınız zaman rakip atıyor. Antalya için güzel sonuç oldu, bizim için olmadı. Ligde Avrupa’ya 5., 6.’lığa oynayan bir takımsanız bu mücadele yakışmıyor. Bu futbol yakışmadı” diye konuştu.

Mağlubiyeti bir futbolcuya bağlamanın yanlış olduğunu ifade eden Sumudica, maçı takım olarak kaybettiklerini belirtti.

İHA

