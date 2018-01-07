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Hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum

Kayserispor'un başarılı oyuncusu Deniz Türüç, hakkında çıkan transfer dedikodularına “Hiç bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Bulunduğum yerde mutluyum” dedi.

Hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum
Birçok takımın transfer gündeminde olmasına karşın, bu iddialara cevap vermekten kaçınan gurbetçi oyuncu, "Ben şu an Kayserispor’dayım. Kayserispor'da mutluyum. Şu an hiçbir kulübü düşünmüyorum. Fakat Kayserispor'da hedeflerime ulaştıktan sonra başka bir kulübü düşünmenin hakkım olduğunu düşünüyorum" dedi.
Kayserispor'un Antalya'da gerçekleştirdiği kampın iyi gittiğini belirten gurbetçi oyuncu, "Kamp döneminde birlik ve beraberlik her zaman daha iyi oluyor. Yemekleri beraber yiyorsun, toplantıları beraber yapıyorsun. Sürekli berabersin. Sık sık çalışıyorsun. Onun için şimdilik çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

Sezonun ikinci yarısına dair beklentilerinden de bahseden Deniz Türüç, "Daha iyi çalışıp, daha güzel futbol oynayarak stadımızı doldurmak istiyoruz. En önemlisi olan bu ama onun dışında da tabii ki hedeflerimiz var, biz kendimizi ilk 8'de görmek istiyoruz. Ligi ilk 8'de bitirmek istiyoruz. Tüm bunların dışında elbette en önemlisi iyi bir futbol oynayıp puanları toplamak" şeklinde konuştu.
 
(sporX)
 
 
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