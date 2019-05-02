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Hikmet Karaman'dan zirve yorumu

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Başakşehir'in birbirleri ile oynayacaklarının altını çizerek, "Takımlar bu maçta kendi kaderlerini çizecekler" dedi.

Hikmet Karaman'dan zirve yorumu

Spor Toto Süper Lig'de 37 puanla 11. sırada bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör Hikmet Karaman, basına açık son idmanda hangi takımın şampiyon olacağına dair yöneltilen soruya yanıt verdi. Hikmet Karaman, şampiyonluk yarışının son haftaya kadar devam edeceğinin altını çizerek, "Şampiyonluğu belirlemedeki en önemli faktörlerden birisi, alttaki takımların puanının birbirine yakın olması ve herkesin birbirini yenebilecek güçte olması. Küme düşme hattında bulunan takımlar ile oynanacak maçlar çok zor. Can havliyle mücadele veren alttaki takımlar, şampiyonluk yarışındaki takımlara çelme takabiliyor. Son 2-3 haftaya baktığımız zaman en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor. Galatasaray ve Başakşehir de, şampiyonluğun önemli adayları ve birbirleriyle oynayacaklar. Bu maçlarda kendi kaderlerini çizecekler" yorumu yaptı.
 

İHA

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