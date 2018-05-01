Hürriyet gözünü şampiyonluğa dikti

Grup müsabakalarında kentimizi en iyi şekilde temsil ederek final müsabakalarına katılmaya hak kazanan Hürriyet Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, aynı başarıyı finalde de yakalamak istiyor. Hazırlıklarını bu doğrultuda sürdüren temsilcimiz şampiyonluğa gözünü dikmiş durumda.

“Hedefimize ulaşacağız”

Beden eğitimi öğretmeni ve takım antrenörü Metin Tutum, 8 takımın katılacağı finallerde beş özel okul ve iki spor lisesi takımlarının yer alacağını belirterek; “ Finallere katılan özel okullar büyük kulüplerin alt yapısı aynı zamanda Milli takım oyuncuları. Meslek Lisesi olarak kendi yetiştirdiğimiz öz oyuncularımızla bu takımlarla mücadele etme hakkını elde ettiğimiz için çok gururluyuz. Türkiye gruplarında ve yarı finallerde ilimizi başarı ile temsil ettik. Finallere de okulumuz spor salonunda hafta dört gün yaptığımız antrenmanlarla gerek mental gerekse de fiziksel olarak hazırlanıyoruz. Başarılı bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz. Elimizden gelen mücadelenin en iyisini yapıp ilimizi ve Okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bize inanan ve desteklerini bir an olsun esirgemeyen finallerde bizimle beraber Antalya'ya gelecek olan okul müdürümüz Cafer Nakışçı ,spordan sorumlu müdür. Yrd. Süleyman Sengir, idarecilerimize, öğretmen arkadaşlarıma, Melikgazi Belediye Spor kulübüme ve başkanlarımıza, Baş antrenörümüz Fuat Kalay'a ve desteklerini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Başarı ekip işidir. Voleybolu ve sporu seven bir aileyiz.” şeklinde konuştu.

Diğer yandan, takım ve teknik heyet Final öncesi Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ulusoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek hem moral buldu hem de destek istedi.

Haber: M. Furkan Şahin





