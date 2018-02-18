Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarı finalde

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Voleybol Genç A Takımı Ordu’da gerçekleştirilen grup maçlarında 3’te 3 yaparak adını Türkiye yarı finaline yazdırdı.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarı finalde
Birinci gün Samsun Anadolu Lisesini 25/19-25/13-25/11, ikinci gün Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu lisesini 25/10-25/10-25/6, üçüncü gün ise Tokat Merkez Sosyal Bilimler lisesini 25/23-25/15-25/20 sonuçlarla set vermeden yenmeyi başaran temsilcimiz mutlu sona ulaşmayı başardı.
Temsilcimiz gözünü 8-11 Mart 2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta 8 takımın katılacağı Türkiye yarı finali maçlarına dikti.

Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.