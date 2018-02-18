Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarı finalde

Birinci gün Samsun Anadolu Lisesini 25/19-25/13-25/11, ikinci gün Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu lisesini 25/10-25/10-25/6, üçüncü gün ise Tokat Merkez Sosyal Bilimler lisesini 25/23-25/15-25/20 sonuçlarla set vermeden yenmeyi başaran temsilcimiz mutlu sona ulaşmayı başardı.
Temsilcimiz gözünü 8-11 Mart 2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta 8 takımın katılacağı Türkiye yarı finali maçlarına dikti.
Kurum Haberi
Temsilcimiz gözünü 8-11 Mart 2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta 8 takımın katılacağı Türkiye yarı finali maçlarına dikti.
Kurum Haberi