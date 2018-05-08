Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hürriyet Türkiye 5.si

Hürriyet Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Voleybol Genç A erkek takımı Antalya'da oynanan Türkiye finallerinde 5. oldu.

Hürriyet Türkiye 5.si
Antalya’da yapılan Türkiye voleybol genç A Finallerine tek devlet Okulu olarak katılan temsilcimiz Hürriyet Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, büyük bir başarı elde ederek Türkiye  5.si oldu.
Beden Eğitimi Öğretmeni ve Takım Antrenörü Metin Tutum, emeği geçen herkese teşekkür ederek, bundan sonra da kentimiz adına başarılı sonuçlara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.
Kayseri Gündem
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.