Hürriyet Türkiye 5.si

Antalya’da yapılan Türkiye voleybol genç A Finallerine tek devlet Okulu olarak katılan temsilcimiz Hürriyet Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, büyük bir başarı elde ederek Türkiye 5.si oldu.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Takım Antrenörü Metin Tutum, emeği geçen herkese teşekkür ederek, bundan sonra da kentimiz adına başarılı sonuçlara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

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