Hürriyet voleybolda namağlup şampiyon

Okulun beden eğitimi öğretmeni ve A takım Antrenör Yardımcısı Metin Tutun yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Başarının mimarları sporcularımızı kutlarım. Hiçbir takıma set vermeden namağlup şampiyon oldular. Grup müsabakalarında başarılar diliyorum. Desteklerini esirgemeyen Okul Müdürümüz Cafer Nakışçıya'ya, spordan sorumlu Müdür Yardımcımız Süleyman Sengır, A takım Antrenörümüz Fuat Kalay hocamıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Kayseri Gündem





