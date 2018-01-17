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Hürriyet voleybolda namağlup şampiyon

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı okullar arası Voleybol Genç  A Erkekler kategorisinde namağlup Kayseri şampiyonu oldu.

Hürriyet voleybolda namağlup şampiyon

Okulun beden eğitimi öğretmeni ve A takım Antrenör Yardımcısı Metin Tutun yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Başarının mimarları sporcularımızı kutlarım. Hiçbir takıma set vermeden namağlup şampiyon oldular. Grup müsabakalarında başarılar diliyorum. Desteklerini esirgemeyen Okul Müdürümüz Cafer Nakışçıya'ya, spordan sorumlu Müdür Yardımcımız Süleyman Sengır,  A takım Antrenörümüz Fuat Kalay hocamıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”
Kayseri Gündem
 
 
 

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Hürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiNamağlup şampiyon
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