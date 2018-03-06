İç Anadolu'nun ilk rafting takımı Yahyalı'da kuruldu

Yahyalı Belediyesi ile Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Merkezi işbirliği ile yapılan çalışmalar neticesinde 15’i bayan olmak üzere toplam 45 sporcu, rafting eğitimine başladı. Genç sporcular, ilk hafta yapılan teknik ve uygulamalı derslerin ardından, bu hafta su üzerinde eğitime başladı. Sporcuların eğitim çalışmalarını yürüten Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Merkezi Başkanı ve Eğitmen Eğitmeni Mehmet Eskitaş, Yahyalı’daki gençlerin rafting sporuna ilgisinin kendilerini oldukça memnun ettiğini, ilerde çok güzel başarıların altına imza atmak istediklerini belirterek, "İlçedeki 14-19 yaş arasında gençlerle çalışmalara başladık. Gençlerimiz rafting sporunu severek ve isteyerek yapıyorlar. Onlarla güzel bir uyum yakaladık. Gençlerin çalışma azimleri ile bizim tecrübemiz birleşince, ilerde iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Şuan 3’ü bayan 7’si erkek olmak üzere 10 takımımız var. Muğla Dalaman’da 04-08 Nisan tarihleri arasında yapılacak Rafting Şampiyonasında ilk sınavımızı vereceğiz. Şampiyona gençlerimiz için iyi bir tecrübe olacaktır” şeklinde konuştu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de ilçede tüm sportif faaliyetleri desteklediklerini ama rafting sporuna özel bir ilgi duyduklarını, raftingin ilçenin turizmine büyük katkı vereceğine inandıklarını söyledi. Başkan Öztürk, "İlçemiz, rafting sporunun yapılabileceği Türkiye’nin en önemli parkurlarından biri olan Zamantı Irmağı'na sahip. Ayrıca ilçe merkezimiz içinden geçen çay üzerinde de rafting yapılabilecek bir parkur bulunuyor. Bu değerleri iyi değerlendirmek ve rafting sporunda ilçemizin ismini duyurmak için kulübümüzü kurarak, çalışmalarımıza başladık. Mehmet Hocamız ve ekibi, gençlerimizle sıkı bir çalışmaya girdiler. İlçemize, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu güzel uyumun ve çalışmanın meyvelerini yakın zamanda almaya başlayacağız. Belediye olarak, ilçemizde faaliyet göstere tüm spor kulüplerimize yardım yapıyoruz. Sağlıklı, güzel ahlaklı nesillerin yetiştirilmesinde sporun önemli bir yeri var. Bizde bunun bilincinde, spor ve sporcuya desteklerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



İHA

