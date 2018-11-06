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İç Anadolu Tenis Ligi Törenle Başladı

Türkiye Tenis Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan İç Anadolu Tenis Ligi müsabakaları başladı.

İç Anadolu Tenis Ligi Törenle Başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği tarafından organize edilen ve Kayseri’de ilki gerçekleştirilen turnuvaya 10 ilden 13-30 yaş arası 100 sporcu katılıyor.
Ferdi ve takım halinde mücadele edecek sporcular dereceye girebilmek için raket sallayacaklar. İl Müdürlüğü Tenis kortlarında açılış töreniyle başlayan turnuvaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Antrenörler ve Sporcular katıldı.
Törende konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Tenis Federasyonuna böyle önemli bir müsabakayı Kayseri’ye verdikleri için teşekkür ederken, müsabakada mücadele edecek sporculara başarılar diledi.
 
 

İHA

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