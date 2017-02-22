İKİNCİ YARININ LİDERİ KAYSERİSPOR

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının başlamasının üzerinden 4 hafta geçti. Ligin ikinci yarısı değerlendirildiğinde en başarılı takımlar olarak Trabzonspor, Kayserispor ve Antalyaspor ön plana çıktı. Üç takımda maç kaybetmezken 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan topladı. İkinci yarının en başarısız takımı ise 4 maçta sadece 1 puan alabilen Bursaspor oldu.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda geride kalan 4 haftada en başarılı takımlar belli oldu. Buna göre oynadıkları 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, Kayserispor ve Antalyaspor ilk 3 sırayı paylaştı. Bu takımları 9 puan ile Beşiktaş, 6 puan ile Kardemir Karabükspor ve Adanaspor takımları takip etti. Yine 5 puan toplayan Fenerbahçe bu takımların ardından yer alırken Akhisar Belediye, Torku Konyaspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Osmanlıspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantepspor ve Gençlerbirliği ekipleri ise hanelerine 4 puan yazdırdı. Ligin ikinci yarısında en az puan toplayan ekip ise sadece 1 beraberlik karşılığı 1 puan alan Bursaspor oldu. Gençlerbirliği ve Gaziantepspor'un birer maçı ise eksik konumda. Diğer takımlar 4 maçta bu puanlara ulaşırken iki takım ise 3 maçta 4'er puana ulaşmış durumdalar.



En çok atan Beşiktaş, en az yiyen Trabzonspor

Ligin ikinci yarısında en çok gol takım rakip fileleri 13 kez havalandıran Beşiktaş oldu. Bu takımı 9 golle Galatasaray, 8 golle ise Kayserispor takip etti. En az gol yiyen takım ise ikinci yarıda oynadığı 4 maçta kalesini gole kapatan Trabzonspor oldu. Gol yemeyen Karadeniz temsilcisini 2 gol yiyen Kayserispor ve 3 gol yiyen Antalyaspor takip ediyor. İkinci yarının en çok gol yiyen takımları sıralamasında ise başı 9 gol yiyen Atiker Konyaspor ile Akhisar Belediyespor çekiyor. Bu takımları 6'şar gol yiyen Adanaspor ile Aytemiz Alanyaspor takip ediyor.

(İHA)