İkisine de yaramadı

KAYSERİ ÜSTÜNDÜ

Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardından ikinci yarıda da Kayserispor üstünlüğü vardı. Topun kontrolünü rakibine kaptırmayan sarı kırmızılılarda Cleyton da devreye girince Orduspor kalesinde tehlike arttı. Orduspor ise kontra ataklarla gol aradı.

BAŞLADIĞI GİBİ BİTTİ





Stat: Kadir Has Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Olgun, Gökmen Olgaç Kayserispor: Ertuğrul 5, Zurab 6, Sefa 6, Abdullah 6, Bobo 5, Nunez 5, Mouche 6, Cleyton 5 (Dk. 74 Biseswar 5), Salih 5, Marko Sımıc 5, Ceyhun 5 Orduspor: Fornezzi 6, Gomez 6, Ali 6, Barros 5, Müslüm 5, Umbides 6, Şamil 6, Atilla 5, Nizamettin 5 (Dk. 82 Ferhat 5), Stancu 5 (Dk. 35 Torres 5), Garcıa 6 Sarı Kartlar: Dk. 89 Zurab (Kayserispor), Dk. 33 Garcia (Orduspor) Ancak 90 dakikadan gol sesi çıkmayınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Maça iyi başlayan taraf Kayserispor olurken ev sahibi ekip özellikle bobo ve Mouche'yle önemli pozisyonda yakaladı. 22. dakikada Nunez'in kafa vuruşunda direkten dönen top, Kayserispor'un gole en çok yaklaştığı an oldu.