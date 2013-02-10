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İkisine de yaramadı

Üst sıralara tırmanmak isteyen iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Kayserispor, Kadir Has'ta Orduspor'la 0-0 berabere kaldı

İkisine de yaramadı
 Maça iyi başlayan taraf Kayserispor olurken ev sahibi ekip özellikle bobo ve Mouche'yle önemli pozisyonda yakaladı. 22. dakikada Nunez'in kafa vuruşunda direkten dönen top, Kayserispor'un gole en çok yaklaştığı an oldu.
KAYSERİ ÜSTÜNDÜ
Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardından ikinci yarıda da Kayserispor üstünlüğü vardı. Topun kontrolünü rakibine kaptırmayan sarı kırmızılılarda Cleyton da devreye girince Orduspor kalesinde tehlike arttı. Orduspor ise kontra ataklarla gol aradı.
BAŞLADIĞI GİBİ BİTTİ
Ancak 90 dakikadan gol sesi çıkmayınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Stat: Kadir Has 
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Olgun, Gökmen Olgaç 
Kayserispor: Ertuğrul 5, Zurab 6, Sefa 6, Abdullah 6, Bobo 5, Nunez 5, Mouche 6, Cleyton 5 (Dk. 74 Biseswar 5), Salih 5, Marko Sımıc 5, Ceyhun 5 
Orduspor: Fornezzi 6, Gomez 6, Ali 6, Barros 5, Müslüm 5, Umbides 6, Şamil 6, Atilla 5, Nizamettin 5 (Dk. 82 Ferhat 5), Stancu 5 (Dk. 35 Torres 5), Garcıa 6 
Sarı Kartlar: Dk. 89 Zurab (Kayserispor), Dk. 33 Garcia (Orduspor) 
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