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İl Müdürlüğünde turnuva heyecanı 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde, kurum içi Masa Tenisi Turnuvasında 52 personel kıyasıya yarışıyor.

İl Müdürlüğünde turnuva heyecanı 

İl Müdürlüğü binasında düzenlenen turnuva etkinliği ile ilgili bilgi veren İl Müdürü Nevzat Özer, personelin kaynaşmasını ve iş yükünden kaynaklı stresten uzaklaşmalarını sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.




Zaman zaman yaptıkları bu tür etkinliklerle personelin motivasyonunu artırmayı hedeflediklerini dile getiren İl Müdürü Özer, kurumda çalışan 52 personelin yarışacağı turnuva sonunda, kazananlara da sürpriz hediyeler verileceğini ifade etti.





Kurum içi Masa Tenisi Turnuvası gün boyunca devam edecek.
İHA

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