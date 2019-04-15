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İlhan'dan Hikmet Karaman'a sürpriz

Ankaragücü golcüsü İlhan Parlak, Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman'a sürpriz yaptı.

İlhan'dan Hikmet Karaman'a sürpriz

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayseri'de oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü maçı öncesinde sürpriz yaşandı.
Yıllar önce Kayserispor forması giyen İlhan Parlak, sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman'a sürpriz bir hediyede bulundu. İlhan Parlak, Raphael Honigstein'in kaleme aldığı Dördüncü Yıldız isimli kitabı hediye etti.
Sosyal medya hesabı üzerinden de "16 yaşında iken ilk formayı siz verdiniz, ilk kitabı siz hediye ettiniz. Aradan geçen 16 sene sonra bende size bu kitabı hediye etmek istiyorum hocam’’ paylaşımında bulunan İlhan Parlak, kitabı Hikmet Karaman'a hediye ederken çektirdiği fotoğrafı da paylaştı.
Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan İlhan Parlak, 90+5. dakikada takımının 2. golünü de attı.
 

İHA

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