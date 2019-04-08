İmam Hatipler Arası Spor Oyunları Başladı

3. Kayseri İmam Hatip Okulları Arası Spor Oyunları, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenen açılış töreni ve seremoni ile başladı. Sporcu öğrenciler büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Mehteran takımı da var olan coşkuyu ikiye katladı. Tören; Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şahin Kanat, Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nihat Ekinci, İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Memiş, Hikmet Spor Kulübü Başkanı Atabay Çelik, MÜSİAD Başkanı Mehmet Kütahneci, Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Yusuf Duman, davetliler ve 1050 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dualarla açılan program protokol konuşmalarıyla devam etti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen proje, 12 spor branşında düzenlenecek olup 33 İmam Hatip Okulundan katılımıyla gerçekleştirilecektir. Geleneksel olarak düzenlenen bu spor oyunları önceki yıl olduğu gibi bu yılda Hikmet Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize ediliyor. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen sportif etkinliklerle geniş kitlelere ulaşılması hedefleniyor.



Projeyle ilgili olarak Oğuz Memiş; “Bu projeyle her yıl İmam Hatip Okullarında okuyan gençlerin kaynaşmalarını, birlik ve beraberliklerini artırmalarını, sporun olumlu etkilerini geniş katmanlara ulaştırmayı hedefliyoruz. İmam hatipler arasındaki tatlı rekabetin spora olan ilgiyi artıracağını düşünüyoruz. 2 yıldır Kayseri’de düzenlenen bu etkinliği önce bölgemize sonra tüm ülkeye yaygınlaştıracak şekilde genişletmek istiyoruz. Hikmet Spor Kulübü olarak bir yandan bu nesle sahip çıkarken diğer yandan da yetenekli sporcuların keşfedilmesi, yetiştirilmesi ve ülkemizin yüzünü ağartacak başarılar elde edilmesi için önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Projenin hayırlara vesile olması” temennisinde bulunarak ilk basketbol maçının hava topu atışıyla turnuvanın startını verdi.

Nisan ayı boyunca Atletizm, Basketbol, Bocce, Boks, Dart, Futbol, Futsal, Judo, Kickboks, Masa Tenisi, Satranç ve Voleybol spor branşlarında müsabakalar devam edecek.





