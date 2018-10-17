Irkçılığa Karşı Kardeşlik Maçı Yapıldı

Proje kapsamında, Hisarcık futbol sahasında Türkiyeli ve misafir milletlerden oluşan gençler arasında kardeşliğin güçlendirilmesi amacıyla futbol maçı yapıldı. Misafir milletlerden oluşan gençler maçı 6-0 kazandı. Maç sonunda her iki takımın oyuncularına hatıra olarak kupa ve madalyalar takdim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan kulüp başkanı Atabay Çelik, “Ümmetin çocukları bugün ırkçılığa karşı kardeşçe bir maç yaptı. Kendilerini kutluyorum. Barışa ve insani değerlere yaptığı katkıyla tüm dünyanın parmakla gösterdiği bu güzel ülkemizde, kardeşlik adına atılan bu tohumların dünyanın dört bir tarafında yeşereceğine inancım tam” dedi.



Hikmet Gençlik ve Spor Kulübü hakkında da bilgi veren Çelik, “2018 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz Kayseri İmam Hatip Okulları Arası Spor Oyunları Projesi ile spor alanında önemli geri dönütler aldık, bunlar bizi mutlu etti. Kulüp olarak, başta savunma sporları olmak üzere okçuluk, tenis, satranç ve doğa sporları gibi birçok alanda daha bir heyecanla çalışmaya başladık. Sporun toplumlar için neden önemli olduğunun farkındayız. Toplumun iyilik ekseninde dönüştürülmesi için sporu doğru bir araç olarak kullanma niyetindeyiz” şeklinde konuştu.



