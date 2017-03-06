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İşitme engelli sporcular başarıya doymuyor

Kayserili sporcular Amasya’da düzenlenen İşitme Engelliler Taekwondo Türkiye Şampiyonasından dereceler ile döndü.

İşitme engelli sporcular başarıya doymuyor

25 – 26 Şubat 2017 Tarihleri arasında Amasya’da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Taekwondo şampiyonasında 16 İlden toplamda 60’ın üzerinde sporcu kıyasıya mücadele etti.
Kayseri’yi temsilen katılan sporcularımızdan Türkan Teke ve Zeliha Demirci Türkiye 2.si, Aslıhan Savan ise Poomse Dalında Türkiye 3.sü oldu.
Şampiyonadan başarılarla dönen sporcularımız milli takım kampına katılıp Samsun’da düzenlenecek olan  İşitme Engelliler Olimpiyatları'na( Deaflympics 2017) hazırlanacak. 
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 

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Anahtar Kelimeler:
İŞİTME ENGELLİ SPORCULAR
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